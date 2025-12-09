Gusttavo Lima revela que filhos sonham em andar de ônibus

Gusttavo Lima expõe diferença entre sua infância e a dos filhos / Crédito: Reprodução/ Instagram

Gusttavo Lima voltou a chamar atenção ao comentar, em entrevista recente, um desejo simples e inesperado dos filhos. Gabriel, 8, e Samuel, 7, querem experimentar algo comum para a maioria das crianças brasileiras: andar de ônibus. A revelação, feita durante conversa com o jornalista Leo Dias, contrapôs a rotina da família ao cotidiano do cantor durante a infância.

Segundo o sertanejo, os meninos nunca usaram transporte público ou viajaram em voo comercial. Acostumados a deslocamentos em jato particular, os dois demonstram curiosidade sobre experiências que ainda não viveram. "Todo dia eles pedem para andar de ônibus", contou o artista, acrescentando que esse também é um sonho quando o assunto é avião de linha. Gusttavo Lima relembra infância Ao recordar a própria trajetória, Gusttavo destacou que sua realidade na infância foi oposta a dos filhos. Ele relembrou que começou a trabalhar muito cedo e não teve acesso a comodidades.

“Com sete, oito anos, eu já estava na roça. Não existia regalia. Meu primeiro transporte foi um cavalo, que consegui depois de dias de trabalho”, afirmou. O cantor também comentou que tem levado os meninos para acompanharem parte de sua rotina profissional, como viagens e apresentações, na tentativa de mostrar o esforço por trás da carreira. A intenção, segundo ele, é aproximar os filhos do cotidiano de quem vive na estrada e reforçar valores que considera essenciais. “Eles entendem a diferença entre preço e valor. O que realmente importa é família, amizade e respeito”, disse.