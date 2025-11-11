Regina Duarte declara apoio a Flávio Bolsonaro: ‘País que eu sonho’Ex-secretária de Cultura do governo de Jair Bolsonaro, manifestou apoio ao sucessor da família e disse estar aberta a opiniões contraditórias
Nesta segunda-feira, 10, a atriz Regina Duarte voltou a se aproximar da família de Jair Bolsonaro.
A atriz, que chefiou a Secretaria Especial da Cultura no governo do político, manifestou apoio público ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como possível candidato à Presidência em 2026.
Em publicação feita nas redes sociais, Regina afirmou considerar o filho mais velho de Jair Bolsonaro uma boa solução para o País que deseja.
"Estou junto. É a proposta mais inspiradora para o país com que eu sonho", escreveu ela no Instagram.
A mensagem veio acompanhada de uma foto de reportagem que indica Flávio como um dos nomes fortes para a disputa presidencial. Ele, no entanto, ainda aguarda a eventual reversão da inelegibilidade do pai.
Na publicação, Regina aproveitou para incentivar o debate entre os internautas, colocando-se como uma pessoa aberta ao diálogo.
"Diz aí: o que você pensa? Sou totalmente aberta à emissão de opiniões contraditórias. É assim que vivo a democracia que nos rege, graças a Deus", finalizou.
Do cargo de secretária de Bolsonaro à carreira artística: relembre o que aconteceu com Regina Duarte
Em 2018, Duarte integrou o elenco da novela "Tempo de Amar" até 2020, quando rompeu seu contrato de mais de 50 anos com a emissora Globo.
Após esse período, no ano do início da pandemia de covid-19, ela assumiu a Secretaria Especial da Cultura, órgão que substituiu o Ministério da Cultura durante o governo de Jair Bolsonaro (PL).
Regina permaneceu como secretária por pouco mais de dois meses, até ser anunciada por Bolsonaro como gestora da Cinemateca Brasileira, posição que não chegou a assumir.
Após a saída do cargo, a atriz declarou ter sido "defenestrada" pelo governo do ex-presidente, mas afirmou que não se arrependia. “Pelo contrário, foi muito bom para mim”, disse em entrevista ao UOL concedida em novembro de 2023.
Com sua retirada da política, Regina desabafou sobre a rejeição no meio artístico e a dificuldade de voltar aos palcos, dizendo que “entendia perfeitamente” as razões dos autores em não lhe oferecerem papéis.
Mantendo-se longe das telas desde 2018, a atriz se define como “extremamente versátil”, dedicando-se desde 2023 às artes plásticas e botânicas.
Após realizar algumas exposições, a paulista de 78 anos criou, em fevereiro de 2023, um site para divulgar a venda de quadros, desenhos, cartões-postais e ecobags desenhadas por ela. No site oficial, os produtos variam de R$ 30 a R$ 25 mil.