Regina Duarte declara apoio a Flávio Bolsonaro: ‘País que eu sonho’

Ex-secretária de Cultura do governo de Jair Bolsonaro, manifestou apoio ao sucessor da família e disse estar aberta a opiniões contraditórias / Crédito: Carolina Antunes/Divulgação

Nesta segunda-feira, 10, a atriz Regina Duarte voltou a se aproximar da família de Jair Bolsonaro.

A atriz, que chefiou a Secretaria Especial da Cultura no governo do político, manifestou apoio público ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como possível candidato à Presidência em 2026.



Em publicação feita nas redes sociais, Regina afirmou considerar o filho mais velho de Jair Bolsonaro uma boa solução para o País que deseja. "Estou junto. É a proposta mais inspiradora para o país com que eu sonho", escreveu ela no Instagram.

A mensagem veio acompanhada de uma foto de reportagem que indica Flávio como um dos nomes fortes para a disputa presidencial. Ele, no entanto, ainda aguarda a eventual reversão da inelegibilidade do pai.

Na publicação, Regina aproveitou para incentivar o debate entre os internautas, colocando-se como uma pessoa aberta ao diálogo.



"Diz aí: o que você pensa? Sou totalmente aberta à emissão de opiniões contraditórias. É assim que vivo a democracia que nos rege, graças a Deus", finalizou.

Do cargo de secretária de Bolsonaro à carreira artística: relembre o que aconteceu com Regina Duarte

Em 2018, Duarte integrou o elenco da novela "Tempo de Amar" até 2020, quando rompeu seu contrato de mais de 50 anos com a emissora Globo.

Após esse período, no ano do início da pandemia de covid-19, ela assumiu a Secretaria Especial da Cultura, órgão que substituiu o Ministério da Cultura durante o governo de Jair Bolsonaro (PL).

