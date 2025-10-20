Paolla Oliveira rebate críticas de ator: "Crescer às custas da mulher"

Atriz Paolla Oliveira rebate críticas de tiktoker em sua rede social / Crédito: Reprodução | Instagram@paollaoliveirareal

Com o encerramento da novela “Vale Tudo”, a atriz Paolla Oliveira usou as redes sociais neste domingo, 19, para rebater os comentários de um ator chamado João Sales, conhecido no TikTok. O artista havia criticado a atuação da intérprete de Heleninha Roitman. No primeiro registro, compartilhado em stories no Instagram, Paolla reage a um monólogo de Sales, expressando suas reações enquanto continua a se maquiar. “Bom, o melhor é não precisar atuar para dizer o que penso”, expõe na legenda do vídeo.

“Não é sobre atuação, claro, porque quem sou eu para ficar julgando a atuação dos outros”, diz a artista. “Mas é sobre o ser humano que adora crescer às custas dos outros, principalmente quando o outro é uma mulher. Bem mais fácil, né?” Durante show, Alcione critica final de Vale Tudo: 'Achei xoxo' | VEJA

O tiktoker, que possui 48,5 mil seguidores na plataforma, analisou uma das cenas em que a personagem Heleninha aparece embriagada, apontando os gestos usados pela atriz. “Qual é o objetivo dela? O pior que existe, é mostrar como ela é bêbada e uma atriz maravilhosa fazendo uma bêbada. Ou seja, o personagem não existe. Essa porção de gestos que ela faz, não leva a cena a lugar algum”, afirmou Sales.