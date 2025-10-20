Paolla Oliveira rebate críticas de ator: "Crescer às custas da mulher"Usando o recurso Stories da rede social, a atriz expôs monólogo de usuário do TikTok que criticou sua atuação como Heleninha na novela ‘Vale Tudo’
Com o encerramento da novela “Vale Tudo”, a atriz Paolla Oliveira usou as redes sociais neste domingo, 19, para rebater os comentários de um ator chamado João Sales, conhecido no TikTok. O artista havia criticado a atuação da intérprete de Heleninha Roitman.
No primeiro registro, compartilhado em stories no Instagram, Paolla reage a um monólogo de Sales, expressando suas reações enquanto continua a se maquiar. “Bom, o melhor é não precisar atuar para dizer o que penso”, expõe na legenda do vídeo.
“Não é sobre atuação, claro, porque quem sou eu para ficar julgando a atuação dos outros”, diz a artista. “Mas é sobre o ser humano que adora crescer às custas dos outros, principalmente quando o outro é uma mulher. Bem mais fácil, né?”
Durante show, Alcione critica final de Vale Tudo: 'Achei xoxo' | VEJA
O tiktoker, que possui 48,5 mil seguidores na plataforma, analisou uma das cenas em que a personagem Heleninha aparece embriagada, apontando os gestos usados pela atriz.
“Qual é o objetivo dela? O pior que existe, é mostrar como ela é bêbada e uma atriz maravilhosa fazendo uma bêbada. Ou seja, o personagem não existe. Essa porção de gestos que ela faz, não leva a cena a lugar algum”, afirmou Sales.
Manuela d’Ávila reage a confusão com autora de "Vale Tudo" | SAIBA MAIS
Paolla Oliveira rebate críticas: ator também reage à publicação
O ator também usou o próprio perfil para apresentar uma reação às afirmações de Paolla Oliveira. “A crítica dela não foi sobre atuação, como ela mesma deixou claro — foi sobre ser humano. Isso significa que ela é um ser humano perfeito, capaz de julgar os outros?”, questionou.
“Uma ótima observação, vinda justamente de alguém que trabalha em uma empresa que cresceu às custas da ditadura militar… Ou que hoje cresce transformando obras-primas da TV em programas de Polishop”, aponta Sales.