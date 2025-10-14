Eliana ganha programa dominical na Globo em 2026; saiba mais

Eliana ganha programa dominical na Globo em 2026; saiba maisAtração "Em Família com Eliana" vai ao ar antes do futebol e celebra a música e as tradições culturais brasileiras
A partir de março de 2026, as tardes de domingo na Globo terão um novo rosto conhecido do público brasileiro: Eliana.
A apresentadora comandará o programa “Em Família com Eliana”, que vai ao ar antes do futebol e promete celebrar a cultura e a música popular do País em um formato que mistura emoção, competição e boas histórias.
A novidade foi anunciada nesta segunda-feira, 13, durante o Upfront Globo 2026, evento realizado em São Paulo que apresentou ao mercado publicitário as principais estreias da emissora para o próximo ano, de acordo com informações do portal F5 da Folha de São Paulo.
No evento de lançamento, promovido pela da emissora carioca, foi divulgado que a atração vai reunir entretenimento, música e afeto, explorando a diversidade cultural brasileira.
Conheça o roteiro do programa de Eliana
Eliana viajará por diferentes regiões do País para conhecer artistas com fortes tradições musicais e mergulhar em histórias inspiradoras de famílias que mantêm viva a herança dos ritmos regionais.
De volta ao estúdio, a apresentadora receberá convidados e um membro da própria família será o jurado da semana em uma competição musical.
O formato é inspirado em um modelo internacional e faz parte da estratégia da emissora de renovar suas tardes de domingo com conteúdos voltados à convivência familiar e à valorização das raízes culturais.
“Em Família com Eliana” também será um projeto multiplataforma, com desdobramentos no GNT, no Gshow e nas redes sociais da Globo. O público poderá acompanhar bastidores e reportagens complementares, além de uma versão semanal no Globoplay.
“Meu programa novo está chegando aí na tela dos domingos da Globo, para a nossa alegria. Vai ser incrível. Nos veremos todo final de semana. Estou tão ansiosa, tão feliz”, disse Eliana em vídeo publicado na conta oficial da GloboAds.
A estreia consolida a nova fase da apresentadora na emissora, iniciada em 2024, quando ela comandou a quinta temporada do The Masked Singer Brasil. Desde então, Eliana também participou de quadros no Fantástico, apresentou o especial "Vem Que Tem" e passou a integrar o elenco do Saia Justa, no GNT, que alcançou a maior audiência do canal feminino da Globo.