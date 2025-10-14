Eliana ganha programa dominical na Globo em 2026; saiba mais

Novo programa da apresentadora estreia em março e mistura viagem, emoção e competição musical nas tardes de domingo / Crédito: Globo/Renato Pizzutto/ Divulgação

A partir de março de 2026, as tardes de domingo na Globo terão um novo rosto conhecido do público brasileiro: Eliana. A apresentadora comandará o programa “Em Família com Eliana”, que vai ao ar antes do futebol e promete celebrar a cultura e a música popular do País em um formato que mistura emoção, competição e boas histórias.



Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp A novidade foi anunciada nesta segunda-feira, 13, durante o Upfront Globo 2026, evento realizado em São Paulo que apresentou ao mercado publicitário as principais estreias da emissora para o próximo ano, de acordo com informações do portal F5 da Folha de São Paulo. No evento de lançamento, promovido pela da emissora carioca, foi divulgado que a atração vai reunir entretenimento, música e afeto, explorando a diversidade cultural brasileira. Conheça o roteiro do programa de Eliana Eliana viajará por diferentes regiões do País para conhecer artistas com fortes tradições musicais e mergulhar em histórias inspiradoras de famílias que mantêm viva a herança dos ritmos regionais.

De volta ao estúdio, a apresentadora receberá convidados e um membro da própria família será o jurado da semana em uma competição musical. O formato é inspirado em um modelo internacional e faz parte da estratégia da emissora de renovar suas tardes de domingo com conteúdos voltados à convivência familiar e à valorização das raízes culturais. “Em Família com Eliana” também será um projeto multiplataforma, com desdobramentos no GNT, no Gshow e nas redes sociais da Globo. O público poderá acompanhar bastidores e reportagens complementares, além de uma versão semanal no Globoplay.