Meia usada por Michael Jackson é leiolada por R$ 40 mil

Uma meia que usada pelo cantor Michael Jackson, falecido aos 50 anos em 2009, em um concerto em Paris foi leiolada por R$ 40 mil na última quarta-feira, 30. O evento aconteceu na cidade de Nice, na França. Os organizadores classificaram o acessório usado em 1997 como um "objeto cult", sendo bordada com cristais.

Segundo a leioeira Aurore Illy informou à CNN, um técnico de som encontrou a meia perto do camarim do cantor em Nîmes, no sul da França. Ela foi colocada em um quadro junto ao crachá original de acesso aos backstages do evento. A meia fazia par com a famosa luva da "History World Tour", usada nas performances de "Beat It" e "Billie Jean", quando ele fazia o moonwalk, sua marca registrada.