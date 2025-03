Cacau Protásio desfila careca em referência à tradição do Candomblé

Fantasia da atriz celebra tradição do candomblé e para esconder os cabelos durante a apresentação do Salgueiro, a atriz usou uma prótese de látex

Na madrugada desta terça-feira,4, ela representou na Sapucaí, Iaô, nome dado aos filhos de santo que já passaram pela iniciação no Candomblé.

A atriz Cacau Protásio , desfilou como musa da escola de samba Acadêmicos do Salgueiro pelo segundo ano consecutivo. Entretanto, em 2025, a artista precisou de uma caracterização para ficar careca.

Entre um dos destaques do figurino assinado pelo estilista Rogério Santinni, se deu pela prótese de careca, feita de látex para causar um efeito realista ao público.

Para esconder os quase um metro de cabelo da atriz, a solução criada foi trançar os fios de cabelo junto às cordas e transformá-los em um colar, conhecido como Kele, acessório usado por iniciantes no candomblé.

A fantasia, confeccionada em 20 dias, realçou a espiritualidade e a tradição da religião afro-brasileira . A prótese, aplicada com silicone, levou um dia para ser produzida e precisará de um removedor específico para ser retirada.

Diversidade cultural e religiosa

Na ocasião, ela reforçou como o figurino estava carregado de simbolismo e emoção. Assim como destacou a importância da Salgueiro estar celebrando a cultura afro-brasileira.

"Sou católica, minha mãe era umbandista, tive tios evangélicos… nasci em um ambiente ecumênico. Sempre peço que respeitem a religião do outro. Precisamos nos amar, nos respeitar e nos unir. Só assim teremos um mundo melhor", pontuou a atriz.

Em suas redes sociais , Protásio comemorou o desfile com uma foto do figurino. “De corpo fechado e a alma explodindo de emoção! Vamos com tudo, Salgueiro”, escreveu ela na legenda da publicação.