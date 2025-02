Mega-Sena: apostas de Sobral, Cascavel e Novo Oriente esbarram em prêmio milionário

Três apostas realizadas no Interior do Ceará chegaram próximas ao prêmio milionário da Mega-Sena, que voltou a acumular na noite deste sábado, 22, e vai para R$ 130 milhões no próximo sorteio.

Os números sorteados pela Mega-Sena foram 02 – 12 – 18 – 21 – 24 e 37. Já as jogadas feitas nos municípios de Sobral, Cascavel e Novo Oriente, acertaram cinco números e cada participante deve receber a quantia de R$ 32,2 mil.