Kanye West e Bianca Censori: imprensa anuncia separação do casal

Kanye West e Bianca Censori estão se separando, afirma imprensa internacional / Crédito: FRAZER HARRISON /GETTY IMAGES NORTH AMERICA/ Getty Images via AFP

Kanye West e Bianca Censori estão em processo de separação, anunciaram veículos de comunicação nesta quinta-feira, 13. O divórcio acontece dias após as polêmicas envolvendo o rapper no Grammy e com publicações nazistas. De acordo com o TMZ, o casal buscou uma assessoria legal para dar entrada no processo de divórcio. Já o jornal britânico Daily Mail publicou que a arquiteta teria aceitado US$ 5 milhões para assinar os papéis da separação.

Recentemente Ye, como prefere ser chamado, e Bianca, foram alvos da atenção da imprensa após uma passagem polêmica pelo tapete vermelho do Grammy 2025. A australiana compareceu ao evento com um vestido tubinho transparente, que deixava à mostra seu corpo.

VEJA TAMBÉM| Bianca Censori: quem é esposa de Kanye West que apareceu nua no Grammy O momento viralizou nas redes sociais e no X (Twitter), o rapper comentou sobre o ocorrido, afirmando ter “domínio sobre” a aquiteta. "Não a forço a fazer nada que ela não queira, mas, definitivamente, ela não poderia ter feito isso sem a minha aprovação", escreveu. O casal não ficou para a cerimônia de premiação, apesar do cantor concorrer em uma categoria. Segundo fontes, eles entraram em um carro após o tapete vermelho e deixaram o evento.

O que motivou a separação do casal Na sexta-feira, 7 de fevereiro, Ye usou sua conta no X (Twitter) para fazer uma série de publicações de cunho nazistas e racistas, além de pedir a liberdade de Sean “Diddy” Combs. No início da semana, o perfil foi desativado — não há informações se pelo artista ou pela plataforma. Ele também veiculou uma propaganda no Super Bowl que levava ao site de sua marca, a Yeezy, onde apenas um item estava sendo vendido: uma camiseta com uma suástica como estampa. O site também foi retirado do ar pela plataforma Spotify que, em nota, afirmou que ele violou as regras. De acordo com o New York Post, essa teria sido a gota d’água para Bianca, que decidiu se divorciar logo em seguida. Na publicação, o jornal informou, citando uma fonte, que “ela disse que isso não era o que ela é, e que ela não poderia ser associada a isso”.