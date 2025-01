Ary Fontoura completa 92 anos: 'Feliz por poder chegar até aqui'

Nesta segunda-feira, 27, o ator Ary Fontoura celebrou 92 anos ao lado de familiares e amigos.

Por meio do Instagram, o artista gravou um vídeo para agradecer pelo momento. "Graças àquele que está lá em cima, aqui estou eu, completando 92 anos. É bastante tempo, né? Vamos falar do tempo de agora e dos amigos que sempre me envolvem e me trazem alegrias", publicou.