Renato Aragão vai ao Teleton após ausência no Criança Esperança

O ator e humorista Renato Aragão se emocionou ao ser homenageado no palco do Teleton, do SBT, em programa veiculado no sábado, 9. Foi a primeira vez que o cearense subiu ao palco nos 27 anos de Teleton.

A estreia também contrasta com a ausência de Renato Aragão no “Criança Esperança”, da TV Globo, neste ano. Ele foi por vários anos um dos principais rostos da atração, chegando até a apresentar o programa.

Quanto ao Teleton, o eterno intérprete de Didi Mocó não segurou as lágrimas ao ser aplaudido pelo público. Ele estava acompanhado de sua filha mais nova, Lívian Aragão, de 25 anos.