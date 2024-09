Enquete Uol Estrela da Casa: votação atualizada; quem sai hoje, 10

Leidy, Matheus e Ramalho estão na Batalha do Estrela da Casa. Confira votação da enquete atualizada hoje, 10 Crédito: reprodução: TV Globo

Os participantes do reality show Estrela da Casa enfrentam a quarta batalha hoje, terça-feira, 10 de setembro (10/09), com Leidy Murilho, Matheus Torres e Ramalho disputando a preferência do público. Veja abaixo a votação atualizada da enquete da Uol, do O POVO e confira quem sai. O menos votado deixará a competição musical. Os três se apresentarão no Festival esta noite. Leidy cantará "Alívio", de Jessé Aguiar; Matheus escolheu "Caleidoscópio", de Os Paralamas do Sucesso; enquanto Ramalhoapresentará "Gratidão", de L7nnon. Enquete Estrela da Casa: Leidy, Matheus ou Ramalho, quem você quer salvar? VOTE

Estrela da Casa: votação atualizada da enquete Uol; quem sai? O resultado da enquete disponibilizada pelo portal Uol aponta a permanência de Matheus Torres no reality show, com 39,51%. Leidy Murilho ficou em segundo lugar com 38,78% dos votos e Ramalho em terceiro lugar, com 21,70% dos votos, significando sua possível saída do programa hoje. Ao todo, foram registrados 38.490 votos. Veja colocação após o fechamento da enquete:

1° Matheus Torres - 39,51%



2° Leidy Murilho - 38,78%



3° Ramalho - 21,70% Nesse cenário, Ramalho seria o eliminado da semana. Estrela da Casa: votação atualizada da enquete O POVO; quem sai?

A parcial da enquete O POVO de hoje, terça-feira, 10 de setembro (10/09), indica o cantor Ramalho como o eliminado da semana, com 11,93% dos votos.

Já Matheus Torres aparece como o mais votado, com 53,09% dos votos. Em segundo lugar, Leidy Murilho desponta com 34,98% da média dos votos.

Confira a colocação: 1° Matheus Torres - 53,09%



2° Leidy Murilho - 34,98%

3° Ramalho - 11,93% Nesse cenário, Ramalho seria o eliminado da semana. A enquete O POVO é apenas uma consulta de opinião e não interfere no resultado do programa. Enquete Estrela da Casa: entenda como foi formada a batalha As batalhas são formadas por duas indicações e pela votação aberta. Gael Vicci venceu a prova, se tornou Estrela da Semana e decidiu indicar Lucca e Leidy para o Duelo.O cantor sertanejo foi salvo pelo público.