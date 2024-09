Disputando a preferência do público, os cantores Leidy, Matheus e Ramalho estão na quarta batalha do Estrela da Casa, formada nesse domingo, 8. A votação para salvar dois deles vai até a noite desta segunda, 9, após as apresentações do Festival.

A votação é para ficar e o menos votado será eliminado da competição musical. Confira como foi formada a batalha da semana e vote em quem você quer salvar.

