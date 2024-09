Nanda Costa encerra contrato fixo com a Globo: 'Me experimentando'

A atriz Nanda Costa acaba de encerrar seu contrato fixo com a TV Globo, após 15 anos na emissora. A artista, que foi destaque em produções como “Salve Jorge”, “Segundo Sol”, “Amor de Mãe”, “Justiça 2”, entre outras, agora se dedica a novos projetos em outras áreas do audiovisual.

“Foi um relacionamento de 15 anos de muito sucesso e muita história. Eu amadureci muito nesse tempo, aprendi demais, fiz grandes amigos. O entretenimento mudou muito, e isso era algo que eu já esperava e para o qual já fui me organizando. Hoje, busco trabalhos que façam muito sentido, e essa flexibilidade no relacionamento ajuda. Estou me experimentando na direção, rabiscando roteiros. É preciso plantar para conseguir ver os frutos daqui a algum tempo”, revela Nanda, que recentemente dirigiu um videoclipe da cantora Emanuelle Araújo, gravado em Salvador.

“Eu amei a experiência. Quando vejo que consegui explicar no audiovisual aquilo que estava na minha cabeça, me dá uma alegria. Quando estou em cena, tenho um olhar muito mais crítico, porque acho mais difícil me expor e me assistir. Sempre acho que poderia mudar ou melhorar algo. Na direção, sinto que tenho mais liberdade para criar e ousar, e menos medo de errar, talvez. Não ter medo do ridículo e do julgamento é muito importante”, destaca, em entrevista ao jornal O Globo.