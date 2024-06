Enquete A Grande Conquista: Edlaine, Guipa ou Kaio? Quem deve ficar?

Os participantes definem entre dois a três nomes para compor a Zona de Risco e o público vota através do R7.com em quem deseja tirar do jogo.

Enquete A Grande Conquista: 3 participantes na Zona de Risco; quem fica?

Loading...

Enquete A Grande Conquista 2: como votar?



A segunda fase do novo reality da Rede Record, "A Grande Conquista 2", já começou. Apresentado por Rachel Sheherazade, o programa conta com um sistema de eliminações semanais. Na segunda fase, os 20 participantes se enfrentam em diversas provas com o intuito de evitar a "Zona de Risco" (equivalente ao Paredão no BBB).



Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp

Após assegurar suas vagas na "Mansão", o sistema de provas e votações retorna até a grande final. Somente uma pessoa vai garantir a premiação de 1 milhão de reais.