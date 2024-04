Renascer: traição de Damião e chantagem de Eliana marcam a semana

Estranhando o contato do marido com Eliana, Ritinha não ficará calada e tentará impor alguns limites. Confira a seguir o que está previsto para ir ao ar essa semana na novela das nove.

Depois de alguns passeios a cavalo, Eliana pede para ir até as “barcaças”. Damião então conta não tem ninguém trabalhando por lá, e ela deixa subentendido o motivo de ter sugerido a visita.

Logo quando chega a fazenda, Damião trata logo de ajudar Eliana a carregar as malas. Ele faz questão de mostrar toda a fazenda para a mulher.

"Quero te usar, Damião... e, depois, jogar fora”. Após isso, eles acabam se envolvendo.

LEIA TAMBÉM | Damião e Ritinha ficam juntos em Renascer? DESCUBRA

Renascer: Ritinha diz que pagará na mesma moeda



Ritinha começa a suspeitar da proximidade do esposo com a novata na fazenda: "Você num tinha nada que tê levado aquela uma até a roça... inda mais só os dois. Você agora virô page de mulé largada, foi?", questiona.

Damião responde falando que era perigoso deixar a mulher andando sozinha pela fazenda. A discussão continua com ele se esquivando do assunto, até que Ritinha decide deixar claro o que acontecerá caso descubra uma traição: "Olhe cá, Damião: se você me botar chifre, eu também lhe boto, tá certo? Tâmo combinado?".

LEIA TAMBÉM | Renascer: morte de Venâncio marca fim de personagens e núcleos urbanos

Renascer: Eliana impõe um preço pelo divórcio

Eliana faz chantagem e impõe um preço a Venâncio para assinar o divórcio: ficar com as terras do ex-marido. Ela ainda ameaça contar a José Inocêncio sobre Teca, caso o ex-marido não concorde em passar a fazenda para seu nome.