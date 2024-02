Gabi Martins faz retiro espiritual pós-Carnaval: 'Estou cansada'

Musa da escola de samba Unidos de Vila Isabel, a cantora e ex-BBB Gabi Martins anunciou retiro religioso com sua mãe

“Estou muito cansada, confesso que estou com uma sinusite . Quero até contar uma novidade para vocês, estou indo fazer um retiro, eu e mamis”, anunciou Gabi.

A ex-BBB Gabi Martins revelou nesta segunda-feira, 19, que está cansada após o Carnaval 2024 e irá fazer um retiro espiritual. A artista é musa da Unidos de Vila Isabel e esteve no Desfile das Campeãs neste sábado, 17.

Confira apresentação de Gabi Martins na Sapucaí:

olha só a linda Gabi Martins desfilando pela Vila Isabel #Globeleza pic.twitter.com/hUkG1tRe92 — Allan (@limalblue) February 13, 2024

Nos stories do Instagram, a musa continuou: “Consegui finalmente ter esse tempinho para fazer esse retiro que queria fazer há muito tempo. São três dias bem intensos e vamos ter um encontro com Deus”.

Após o Carnaval de 2024, Gabi Martins falou sobre sequelas do desfile como a voz rouca, machucados na costela, nos pés, no joelho e na cabeça. O retiro espiritual que a influenciadora irá com a mãe será um momento de "descanso".



