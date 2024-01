Daniel Erthal ganha kombi de cliente após viralizar na internet

Após viralizar vendendo cerveja nas ruas do Rio de Janeiro, ex-Malhação já ganhou mais de 400 mil seguidores no Instagram e uma kombi

O ator Daniel Erthal continua chamando a atenção nas redes sociais por seu trabalho como vendedor de cerveja pelas ruas do Rio de Janeiro. Desta vez, o ex-Malhação ganhou uma kombi de um cliente que acompanhou seu sucesso nas redes sociais.

"Agora temos kombi!", celebrou em pulos de alegria Daniel em vídeo publicado no último domingo, 7, no Instagram. O automóvel será usado para que o ex-galã de novela não precise transportar suas bebidas em um carrinho de mão.

Confira o registro de Daniel Erthal

Além da kombi, a repercussão do trabalho do ator já lhe rendeu mais de 400 mil seguidores no Instagram desde a quarta-feira, 3, quando viralizou nas redes sociais. Os novos fãs do artista acompanham agora também o seu trabalho de vendedor e fazem apelos inusitados na internet.