Jade Picon e ator de 'Elite' são vistos se beijando, diz jornal

Em Pernambuco para aproveitar as festas de fim de ano, Jade Picon foi vista beijando o ator André Lamoglia, conhecido pela atuação na série “Elite”. As informações são do jornal Extra.

De acordo com o veículo informativo, a influencer e o ator foram vistos juntos na primeira noite de festas do Réveillon Amoré. Além disso, eles também apareceram juntos em uma fotografia entre amigos, compartilhada no Instagram e pela manhã, o "casal" teria sido visto aos beijos.

