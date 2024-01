Beyoncé manda mensagem de Natal exclusiva para o Brasil

Ainda com a localização de Salvador indicada em seu perfil no Instagram, Beyoncé postou nas primeiras horas desta segunda-feira, 25, novas fotos em seu jatinho particular, segurando as bandeiras do Brasil e da Bahia .

Em atualização do seu site oficial, a artista publicou uma animação com diversas fotos suas junto com a bandeira nacional: "Merry Christmas, Brazil!", escreveu.



Beyoncé compartilhou novas fotos de sua passagem pelo Brasil e desejou Feliz Natal para os fãs brasileiros Crédito: Reprodução/Beyonce.com

Ludmilla posta foto com Beyoncé: 'Te amo infinito. Você mudou minha vida'

Ludmilla levou mais uma vez os internautas à loucura ao postar uma foto inédita ao lado de Beyoncé. Na publicação, a cantora brasileira escreveu uma legenda cheia de emoções: “Te amo infinito, você mudou minha vida”.

O grande sonho agora eternizado na fotografia tocou até mesmo no lado inspiracional da funkeira: “Nunca desistam dos seus sonhos”, reiterou. Ainda na mesma postagem, deitada no chão, Lud brincou: "Segunda foto sou eu depois de receber a foto. Quem tá postando é a minha alma".

Beyoncé no Ceará? Inteligência artificial simula cantora em praia

"Acredita no sonho de vocês e foca no trabalho! Eu vim do nada. E, assim: não liga pros comentários das pessoas, não liga pros comentários de quem não construiu nada, que a única coisa que ele sabe fazer é comentar, dar a opinião dele que não serve de nada. Você faz o seu! Deixa eles darem risada, deixa eles debocharem, deixa eles zoarem da tua cara. Só foca no teu e vai! Porque quem ri por último ri melhor. E ainda ri numa mansão com ar-condicionado, com um carro na garagem... É muito bom rir assim! Não desistam do sonho de vocês!", escreveu Lud em publicação no Instagram.