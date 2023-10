Naldo cobra para tirar foto com fã e se pronuncia: ‘É brincadeira’

A passagem de Bruno Mars no Brasil rendeu diversos momentos marcantes para o público. Considerado um dos shows mais aguardados do The Town , festival de música realizado no início de setembro em São Paulo, o músico havaiano se apresentou nos dias 3 e 10 de setembro.

Com carreira musical iniciada na década de 1990, Naldo conta que nunca cobrou para tirar foto ou vídeo com alguém e detalha que “já imaginava” a repercussão negativa do vídeo. “Eu tenho anos de carreira, se eu fizesse isso, não era só essa pessoa que iria postar esse vídeo, muitas outras pessoas iriam se manifestar ”, detalha.

“Ele chegou e falou: 'Qual é Naldo, beleza? O que eu falo no show para deixar as ‘minas’ doidas? Qual o saldo que eu dou?”, relembra o funkeiro em entrevista ao podcast “Flow”, exibido no dia 12 de outubro. No programa, Naldo mostrou os áudios do cantor e contou que sugeriu a Bruno que falasse “gatinha, quero ficar com você, gostosa” no palco do The Town.

