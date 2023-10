Meryl Streep está separada há mais de seis anos, revela jornal

A atriz recordista de indicações ao Oscar não vive mais com o escultor Don Gummer, com quem se casou em 1978

A atriz Meryl Streep, 74, vencedora de três Oscars, se separou do escultor Don Gummer, 75, "há mais de seis anos", de acordo com o seu porta-voz, em informação divulgada pelo jornal americano Page Six.

Os dois se casaram em 1978 e o motivo do término não foi dito.

"Don Gummer e Meryl Streep estão separados há mais de seis anos e, embora cuidem um do outro, eles escolheram vidas separadas", diz o comunicado.