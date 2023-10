Marlene Mattos e Jean Wyllys anunciam parceria em Podcast

A ideia do programa, segundo a empresária, é escalar uma outra pessoa para dividir a condução do programa, ainda sem nome definido

Ganhou notoriedade ao empresariar a cantora e apresentadora Xuxa durante 16 anos e causar algumas polêmicas nos bastidores dos programas infantis com as paquitas.

“Tenho mil razões para gostar do Jean Willys. Ele é inteligente, dedicado, trabalhador, amigo dos seus amigos: Jean não é falso!Eu gosto dele e isso nos basta! Eu nunca quis ou ambicionei ser diferente, eu sou apenas Marlene, ao meu modo, com minhas escolhas e minhas camisas brancas… Há quem acredite que só tenho uma (kkkk) paciência! Eu não domino a mente das pessoas, mas uma coisa quero lhes dizer: Eu sou dona da minha vida, das minhas percepções e nunca permiti que me dissessem o que fazer, e assim pretendo seguir!” escreveu em suas redes sociais.

As duas se reencontraram pela primeira vez após 19 anos e falaram sobre o motivo do rompimento entre as duas. Marlene também rebateu as acusações de abusos psicológicos.

Em 1993, Mattos foi uma das responsáveis por trazer o astro Michael Jackson para o Brasil com a “Dangerous Tour” e após o fim da parceria com Xuxa, se manteve longe dos holofotes.

Mesmo assim, a empresária abriu uma agência para gerenciar a carreira de outros artistas e atletas como o ex-jogador de futebol Kaká, as jogadoras de vôlei Virna e Leila, o ex-BBB Kléber Bambam, entre outros.