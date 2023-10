MasterChef Profissionais hoje (10/10): onde assistir e horário

O MasterChef Brasil passa em rede aberta de TV, no canal da Band, às terças, às 22 horas e 30 minutos (horário de Brasília). Além disso, também tem transmissão simultânea ao vivo e online no portal da Band e no aplicativo BandPlay .

A ideia da prova é que os concorrentes formem uma grande equipe de restaurante e se organizem para fazer a mise en place e toda a entrega sob o comando do jurado. O menu, que demanda muita técnica e precisão, necessita de diversos processos até chegar ao empratamento perfeito para ser servido a pessoas que trabalham com Jacquin.

No quarto episódio desta terça-feira, 10, os competidores vão encarar uma nova prova de serviço sob os comandos de Erick Jacquin . Dessa vez, eles precisarão reproduzir oito receitas de autoria do chef, resgatando comidas que foram importantes durante a trajetória pessoal e profissional do francês.

O programa ainda é exibido às sextas-feiras, a partir das 19h40min, no canal pago Discovery Home & Health - para assistir à transmissão do serviço de televisão por assinatura, é necessário ter um plano de TV a cabo das operadoras compatíveis.

Já grátis e online, é possível assistir no YouTube oficial do MasterChef Brasil. Lá, os episódios são publicados no dia seguinte à transmissão da Band.

MasterChef Profissionais 2023: como vai ser o episódio de hoje (10/10)?



Na prova de serviço, os participantes precisam replicar o peixe tamboril com molho americano e endívia salteada com ervas frescas; frango à la bresse com velouté de galinha, champignons torneados e crepe vonnassiennes; e rosbife de coração de alcatra com molho rôti, tutano e cenoura vichy.

Já para a sobremesa, estarão disponíveis crème brûlée com frutas vermelhas e sorbet de pera com favas de baunilha; e poire williams com madeleine de frutas confitadas.

No desafio eliminatório, quem não conseguiu se salvar será obrigado a elaborar um trio de miúdos com fígado, timo, pulmão, passarinha, coração ou cérebro de boi; rins, fígado e língua de porco; e fígado de pato. A missão é transformar os ingredientes numa entrada que garanta a permanência no jogo. O autor do pior trabalho deixa a competição.



