Neymar viaja para o Brasil para conhecer filha recém nascida

Neymar Jr. foi liberado pelo técnico do Al Hilal para viajar ao Brasil e conhecer Mavie. A filha mais nova do jogador de futebol com a influenciadora Bruna Biancardi nasceu na madrugada desta sexta-feira, 6.

“O técnico Jorge Jesus deu permissão a Neymar para viajar para seu país, devido à sua recém-nascida menina”, detalha a nota divulgada pelo Globo Esporte. Jorge Jesus, técnico do time árabe-saudita, deu a liberação para que Neymar retornasse ao Brasil e acompanhasse o nascimento da filha.

Com Neymar no Brasil, o time ficará desfalcado durante a partida contra o Al Akhdoud, jogo que será realizado neste sábado, 7.