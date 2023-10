Filha de Neymar e Bruna Biancardi está perto de nascer; diz colunista

Neymar Jr. está perto de conhecer sua filha mais nova . De acordo com o colunista Léo Dias, Bruna Biancardi deu entrada na maternidade na tarde desta quinta-feira, 5. A influenciadora retornou para São Paulo para prosseguir com a reta final da gestação de Mavie .

Neymar não está no Brasil para acompanhar nascimento da filha

O jogador de futebol do Al-Hilal ainda está na Arábia Saudita e deve chegar no Brasil somente no início da tarde de sexta-feira, 6. Até o momento, nem Neymar, nem Bruna se pronunciaram nas redes sociais.



