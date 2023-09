Cearense participa da nova temporada do The Taste Brasil; confira

A cearense Marina Araujo integra o grupo de participantes da 6ª temprada do 'The Taste Brasil' Crédito: JÚLIO CAESAR

A chef cearense Marina Araujo, 32 anos, é uma das 16 participantes da 6ª temporada do programa de culinária The Taste Brasil, transmitido pela GNT e Globoplay. Ela integra o grupo da jurada e chef Manu Ferraz. O primeiro episódio do programa, que foi ao ar na terça-feira, 26. Trinta cozinheiros disputaram uma das 16 vagas que seriam organizadas em grupos de quatro. Cada formação seria instruída por um dos jurados durante as provas do programa, buscando ganhar a premiação no valor de R$ 100 mil.