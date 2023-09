Grávida de Taubaté vai virar filme inspirado em ‘Parasita’

Um dos momentos da televisão brasileira que marcaram a geração atual irá virar filme. Com produção prevista para iniciar no segundo trimestre de 2024, a história da Grávida de Taubaté será narrada nos cinemas brasileiros. A informação da produção do filme foi confirmada por Gabriel Lima, colunista do Metrópoles.

Filme da Grávida de Taubaté: saiba mais detalhes

As gravações do longa-metragem estão previstas para iniciar no primeiro semestre do próximo ano. No momento, o elenco está sendo formado. Com roteiro de Frank Diaraki, “Grávida de 4” será um thriller de comédia, com “toques de terror e surrealismo”.

“O puro suco do Brasil, sem precisar apelar para os estereótipos e os clichês das comédias nacionais, que ninguém aguenta mais. Queria fazer algo que fosse realmente engraçado, mas que tivesse diferentes camadas de interpretação”, explicou Frank em comunicado ao Metrópoles.

