Veja como cada signo se comporta no amor

Pessoas do signo de Touro estão sempre buscando maneiras de apimentar a relação (Imagem: Nagib | Shutterstock)

O nativo de Touro sabe aproveitar os prazeres da vida. Por isso, nunca vai deixar o romance esfriar. Vai sempre propor jantares à luz de velas, dar presentes especiais para ser lembrado e fazer de tudo para que a pessoa amada – e ele também – se sinta confortável, já que esse signo busca conforto em suas relações.

Gêmeos

As pessoas do signo de Gêmeos são dinâmicas por natureza. Por isso, não peça jamais para fazerem sempre a mesma coisa. Considerado o rei da mudança, Gêmeos vai querer programações diferentes e muito bate-papo. Além disso, são pessoas do tipo que vão querer postar fotos do casal nas redes sociais e, até mesmo, criar um perfil juntos.

Câncer

Superfamília, Câncer exala muito amor! Gosta de programas em casa e, talvez, pensando no futuro, já queira planejar como será o lar do casal. Por isso, prepare-se para construir com Câncer. Só tome cuidado para não ferir os sentimentos dele, pois todos os signos de água sofrem demais.

Leão

As pessoas do signo de Leão amam a beleza – neles e nos outros. E, como um bom signo de Fogo, vão querer fazer programas dinâmicos e mostrar a vida do casal. Generosas, essas pessoas jamais vão querer ser melhor do que a pessoa amada. Pelo contrário, vão sempre levar quem ama para onde for.

Virgem

Para Virgem, nada melhor do que planejar. Signo de Terra, os virginianos gostam de estar perto da natureza, de fazer passeios culturais e de construir uma vida a dois. Mas não mexa nas coisas desses nativos, respeite o jeito deles de organização.