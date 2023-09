Horóscopo semanal: previsão dos signos de 11 a 17 de setembro de 2023

Você terá mais vontade de sair, de encontrar gente interessante e de se comunicar. Haverá também maior inclinação a se importar com os acontecimentos à sua volta. Ademais, você buscará respirar novos ares, mudar a rotina e aprender algo novo. Todavia, haverá a tendência a confusão mental e excesso de sensibilidade.

De modo geral, esses sentimentos poderão atrapalhar os seus planos, pois eles farão com que sinta cansaço e esgotamento. Portanto, caso queira começar um novo estudo, procure investir em temas voltados para as artes ou espiritualidade. Por fim, evite qualquer tipo de negociação, pois tenderá a se iludir.

Após um período de entusiasmo e vitalidade, você poderá se deparar com um certo desânimo e uma alta sensibilidade. Tudo isso tenderá a te confundir e te deixar com uma sensação de esgotamento. Ainda nesta fase, você poderá se deparar com medos que dificultam as suas conquistas. Portanto, procure se recolher e cuidar melhor da sua energia e das suas emoções.

Ademais, busque agir com clareza e cautela, evitando dar passos incertos. Afinal, eles só farão com que gaste energia e acarrete confusões. Por fim, haverá a tendência ao aumento da autocobrança e da autocrítica. Logo, lembre-se de ser gentil consigo e respeitar o seu tempo.

Libra

Nesta semana, procure diminuir o ritmo, voltar-se para o seu interior e se afastar das movimentações externas. Além disso, finalize os ciclos necessários antes de iniciar uma nova etapa. Afinal, quanto mais resistir aos encerramentos, mais irá se perder e se confundir.

De modo geral, este período será mais vulnerável e você tenderá a avaliar as situações de forma um tanto distorcida. Portanto, não siga a primeira impressão que tem de um acontecimento. Ao contrário, reflita melhor e se proponha a esperar até que sinta mais confiança e segurança em suas ações e decisões.

Escorpião

Período de ascensão no setor profissional. Será um momento muito favorável para criar boas parcerias corporativas, receber reconhecimento e ter um aumento significativo na renda. Além disso, esta semana será favorável para encontrar mais prazer em sua carreira ou começar um trabalho que desperte paixão e entusiasmo.

Os movimentos em grupo continuarão em destaque, especialmente se você se dedicar a realizar algo que favoreça a sociedade e que esteja alinhado com os seus propósitos. Apesar das boas energias, tenha cautela com os gastos excessivos e as ações equivocadas baseadas em idealizações internas.

Sagitário

Você viverá uma fase importante no setor profissional. Haverá muito movimento, bem como a tendência a receber o reconhecimento merecido por toda a sua dedicação aos seus projetos. No entanto, a inclinação a vivenciar situações confusas e contraditórias irá aumentar.

Diante disso, busque se interiorizar e encontrar as respostas necessárias dentro de você, evitando tomar decisões importantes ou iniciar algo. Afinal, poderá se enganar em relação ao que realmente deseja ou ser influenciado(a) por alguém, se desviando do próprio caminho.

Capricórnio

Você terá muita disposição para batalhar pelas conquistas profissionais. Haverá também a possibilidade de receber maior reconhecimento e destaque. Você terá a coragem necessária para deixar de lado o medo que te paralisa. Contudo, todas essas energias poderão resultar em um excesso de competitividade, desencadeando conflitos, disputas, impaciência e agressividade.

Atente-se a essas questões e busque dosar as suas ações. Você viverá uma fase de muito entusiasmo para realizar os seus sonhos. Ao mesmo tempo, existirá uma dificuldade em diferenciar os caminhos que se apresentam. Logo, tome cuidado com as ilusões.

Aquário