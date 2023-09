Como usar o horóscopo a seu favor e controlar a sua vida

… damos esse controle de presente a uma outra coisa.

O que seria o horóscopo senão a nossa busca por controle da vida? Queremos saber sobre o nosso amanhã e sobre aquilo que pode acontecer, exatamente porque queremos estar prontos para lidarmos com essa situação da melhor forma possível, não é mesmo? Pois é… só que isso é só ilusão.

E não adianta nos debatermos sobre isso. O universo, como alguns gostam de chamar, não está muito preocupado conosco. Só podemos controlar a nós mesmos. E é exatamente aqui que está a situação mais divertida do horóscopo: ele tira de você o controle e dá para uma situação universal, como se sua vida fosse responsabilidade de outra coisa, não sua. Entende? Como se você, ao nascer de uma determinada forma, não fosse capaz de mudar, mas tivesse que simplesmente aceitar o que está escrito nas estrelas. Felizmente, não é bem assim.

Você controla a si. Com um pouco de treino e prática, você pode conseguir o que quiser. Pode aprender uma nova profissão e mudar, assim como pode aprender a lidar com seus demônios interiores e mudar até sua própria personalidade.

Pois é, isso pode acontecer, sim. Pode deixar de ter uma personalidade explosiva se compreender o motivo pelo qual você explode. Pode aprender a ser menos complacente se aprender o que te faz ser complacente – e temos ferramentas muito boas para isso hoje em dia, em psicoterapias formais.

Então, o horóscopo não serve para nada?

Não é bem assim. Confesso que o horóscopo, originalmente, era somente uma forma de medir o tempo e os signos. Eles são símbolos do que acontecia naquele período na roda do ano [calendário pagão]. Áries, por exemplo, representa o fim do inverno, quando as cabras montanhesas batem a cabeça umas nas outras em disputa para o acasalamento.

Peixes simboliza a época da pesca; Câncer, a época das vazantes (quando os animais do mangue aparecem, entre eles, o caranguejo); Aquário representa a época de cheias do rio Nilo; e assim por diante. Não precisamos, entretanto, jogar tudo o que conhecemos sobre esse assunto fora.

O que o horóscopo nos ensina

O horóscopo é um mapa mental bem competente, que pode nos mostrar o que é melhor fazer em determinada sequência e/ou época do ano. Não adianta você tentar colher (que vemos em Virgem, dos festivais de colheita do trigo, por isso o ramo na mão da imagem icônica do signo), antes de plantar (o que acontece em Touro, que puxa o arado). O horóscopo também nos mostra que a colheita não acontece logo após a plantação, o que nos faz pensar a respeito da paciência que temos que ter entre os períodos.