5 curiosidades sobre o homem do signo de Aquário

“O símbolo que representa o signo de Aquário é o aguadeiro, que de seu jarro joga a água da sabedoria no oceano da vida para todos os seres, indicando a capacidade de trazer ao mundo uma sabedoria que canaliza do universo. Representa a capacidade que cada ser tem de ir além do que consegue ver, quebrar padrões e se conectar com o universo que habita em seu interior”, explica a astróloga Thaís Mariano.

Aquário é o décimo primeiro signo do zodíaco. Regido pelo planeta Saturno, ele rege a casa 11 do Mapa Astral e o seu elemento é o Ar, o que significa que os homens deste signo são sonhadores, racionais, apaixonados por liberdade e extremamente inteligentes.

1. Têm dificuldade para lidar com as emoções

Devido à racionalidade, os homens de Aquário têm a forte tendência a não lidar muito bem com sentimentos alheios, pois, segundo a astróloga Thaís Mariano, este seu lado faz com que eles se expressem de forma hostil sem considerar o que as outras pessoas vão sentir. Claro, não por maldade, mas por simplesmente perceberem tudo pela ótica dos fatos.

2. Fazem o que querem

Os nativos de Aquário sonham alto, mas também não gostam de seguir regras e padrões; por isso, não se adaptam à realidade e aos desejos dos outros e costumam sempre romper as expectativas, seja pelo lado positivo ou não, pois eles fazem o que querem. “A sua grande necessidade de liberdade e originalidade o leva a agir de forma a contrariar todas as expectativas, com repentinas mudanças que surgem dentro dele como um rompante”, relata a astróloga.