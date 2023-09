5 curiosidades sobre o homem do signo de Capricórnio

Conheça as principais características destes nativos e descubra o que eles mais valorizam

Os capricornianos são realistas, determinados, disciplinados e organizados. Além disso, estão sempre em busca do seu lugar no mundo. “São focados, não se deixam atrair pelas facilidades da vida, pois sabem que, para chegar ao seu objetivo, precisam seguir com passos firmes e constantes”, explica a astróloga Thaís Mariano.

Muitas vezes tímido e sensível às críticas, esse nativo não gosta de flerte, porque prefere um envolvimento permanente, que lhe traga maior segurança. A seguir, confira mais 5 curiosidades sobre esses nativos!

1. Ambiciosos e determinados

Os homens de Capricórnio são conhecidos por sua forte ambição e determinação. Eles têm metas claras em mente e estão dispostos a trabalhar duro para alcançá-las, muitas vezes escalando obstáculos com paciência e perseverança. “Estar com um capricorniano vai te ajudar a perceber como é possível concretizar seus sonhos se você tiver os pés no chão e os olhos voltados para o topo da montanha que deseja subir”, afirma a astróloga.