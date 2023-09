Veja por que alguns procedimentos para cabelos podem ser perigosos

Cuidar dos cabelos e do couro cabeludo é fundamental para ter fios saudáveis e bonitos. Nesse sentido, alguns cuidados são muito importantes para garantir a saúde geral. Afinal, existem inúmeros produtos e procedimentos que podem ser perigosos e causar alergias, feridas e até a queda do cabelo.

Perigos dos alisamentos e relaxamentos

De acordo com Cristiane Braga, dermatologista especializada em tricologia, todos os tratamentos capilares podem ser prejudiciais à saúde se forem utilizados sem uma prévia análise da sensibilidade individual do couro cabeludo. “A maior chance de sofrer reações alérgicas é com processos químicos que alteram a estrutura do fio: alisamentos, relaxamentos, permanentes, escovas progressivas, definitivas”, explica a médica.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Cuidado com a limpeza do salão de beleza

Um aspecto superimportante dos salões de beleza, para o qual você deve dedicar uma atenção especial, é a assepsia. Antes de iniciar qualquer tipo de tratamento capilar, repare na limpeza do ambiente: banheiros, lenços, toalhas e objetos esterilizados. Mesmo escovas e tesouras devem receber cuidados, como a remoção de todos os cabelos do cliente anterior. Essa atenção garantirá um tratamento sem riscos para você e seus cabelos!