Joe Jonas pediu divórcio de Sophie Turner, revela site

Após rumores da separação entre Joe Jonas e Sophie Turner, novas informações revelaram que o músico fez o pedido de divórcio da atriz. A confirmação foi divulgada pela revista People nesta terça-feira, 5.

A publicação internacional detalha ter tido acesso a 27 páginas do processo de divórcio aberto pelo cantor da banda Jonas Brothers. De acordo com a revista, “o casamento entre as partes está irremediavelmente rompido”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No domingo, 3, o TMZ revelou que o casal estaria se separando após uma fonte ter visto Joe sem aliança. Na noite de segunda-feira, 4, o artista publicou uma foto em seu perfil no Instagram no qual usava o anel de casamento.