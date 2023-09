Veja como a Lua influencia a personalidade das crianças

As crianças com Lua em Aquário se expressam com muita autenticidade (Imagem: Olga_Angelloz | Shutterstock)

Os pequenos com Lua em Aquário são visionários, autênticos e idealistas. Costumam destoar nos ambientes, pois são aquelas crianças com uma visão diferente sobre tudo. Expressam-se com muita autenticidade e costumam trazer novas pautas, causando reflexões e revoluções nos ambientes que frequentam, como a escola. Não hesitam em discordar das opiniões e conceitos já estabelecidos, pois carregam um medo de perder sua liberdade, fazendo com que lutem por tudo aquilo em que acreditam.

Peixes

Amorosas, emocionais e compassivas, as crianças com Lua em Peixes possuem uma sensibilidade superaflorada, despontando seus sentimentos acerca de pessoas, coisas e situações do seu meio. Altruístas, costumam se envolver com as dores alheias, sem economizar na delicadeza e nos cuidados despendidos com quem amam, pois carregam inconscientemente o medo de sofrer, resultando numa empatia extrema, que pode gerar fuga da realidade.

Por Cris Mouske

Astróloga, taróloga e terapeuta Thetahealer. Atua com xamanismo urbano e saberes ancestrais. Criadora do método de tarot “A Tecedeira”, Mouske também é iniciada nos Benzos de Quilombo, de Raquel Prates, no Círculo de Anauá – Xamanismo para mulheres -, de Carol Shanti, e no maravilhoso Mundo Galáctico de Astrologia, de Rafa Cósmica.