Horóscopo semanal: previsão dos signos de 04 a 10 de setembro de 2023

Após um período desafiador na vida financeira, a tendência será que tudo flua mais tranquilamente. Você poderá ter mais consciência dos seus recursos e do que precisa fazer para conseguir a segurança e o conforto que almeja. Porém, devido aos riscos, o momento ainda não será favorável para agir, mas para traçar rotas.

Você terá muita energia para ir em busca de algo novo. Além disso, poderá desfrutar de mais clareza e disposição para iniciar um estudo ou para se dedicar a algo que já tenha começado. Apenas tome cuidado para não começar diversas coisas ao mesmo tempo.

Você poderá desfrutar de um período de maior vitalidade. Tudo o que estava travado começará a caminhar com fluidez. Além disso, a autocobrança tenderá a diminuir, você se sentirá mais confiante, seu brilho pessoal aumentará e receberá mais atenção alheia.

Alguns assuntos do passado serão revisitados. Apesar dos desconfortos, isso será importante para compreender o significado de tais situações vividas. Outra questão em alta nestes dias será a sua disposição para encontrar segurança e independência financeira. Todavia, tome cuidado com os gastos, pois poderá se descontrolar.

Libra

O período de encerramentos em sua vida continuará. Com isso, poderá se confundir. Portanto, procure se recolher, desacelerar e olhar para dentro de si. Observe também algumas questões que têm se repetido. Afinal, elas poderão trazer um esclarecimento importante.

Invista nas práticas espirituais, artísticas e religiosas, pois elas poderão trazer clareza sobre sentimentos e cenários confusos. Apesar desse movimento mais introspectivo, você também viverá uma fase voltada para o desenvolvimento da autoconfiança. Após tanta confusão nessa área, poderá finalmente agir com mais firmeza.

Escorpião

Período importante para perceber os resultados da sua vida, o que inclui as suas lutas, os desafios que superou, as vitórias que conquistou e as derrotas. Será o momento de encarar seus medos com coragem e determinação, mergulhando em seu interior e rompendo as resistências que possam lhe impedir de ser quem realmente é.

Apesar desse movimento mais voltado para a parte interna, você também viverá um grande momento para as relações em grupo. A sua ajuda poderá ser mais solicitada. Haverá, também, a oportunidade de compreender a importância do apoio das pessoas que lhe cercam.

Sagitário

Você viverá uma fase importante no setor profissional. Após enfrentar uma série de desafios, será o momento de brilhar, de colher os frutos dos seus esforços e de receber o reconhecimento por tudo o que fez. Também será a hora de cuidar do seu futuro e de perceber a importância da disciplina e da dedicação na conquista dos resultados.

Apesar das boas energias, você poderá enfrentar desentendimentos devido a comunicações confusas. Além disso, haverá a possibilidade de imprevistos desagradáveis nas viagens de trabalho. Será o momento de batalhar por aquilo em que acredita e de se unir a pessoas que tenham ideais em sintonia com os seus.

Capricórnio