Bella e Cabelinho: Marca apaga propaganda após término de namoro

Após Bella Campos anunciar o fim do seu relacionamento com o cantor MC Cabelinho na última segunda-feira, 28, a empresa de salgadinhos Cheetos, marca da multinacional PepsiCo, retirou da sua página no Instagram e Youtube o comercial que o ex-casal protagonizava. A peça publicitária foi lançada no dia 16 de agosto, mas depois que a internet foi inundada com especulações sobre uma suposta traição do artista, a empresa optou por apagar as peça e interromper a circulação na televisão. A reportagem entrou em contato com a PepsiCo para comentar o caso. O espaço segue aberto para atualização.