3 inspirações de looks com brilho para o The Town

Para aqueles que irão curtir até o último show, como segunda proposta, a consultora indica incorporar o glamour da noite. “Uma terceira peça chamativa é a chave aqui. Um vestido preto ou uma camisa larga básica acompanhada de uma jaqueta metalizada são as escolhas ideais”, reforça a especialista.

Calças brilhantes são destaques nos looks dos festivais (Imagem: Victoria Chudinova | Shutterstock)

Como terceira opção de look, Camile Stefano afirma que este é o momento de investir em uma calça brilhante. Essa peça, além de ser um destaque no festival, torna-se um item valioso no guarda-roupa. “As calças de paetê ou metalizadas, harmonizadas com partes de cima básicas em cores neutras, como preto, branco ou azul, criam um look noturno impactante, adequado para diversas ocasiões e é um superinvestimento para o guarda-roupa”, conclui a consultora de imagem.