Horóscopo Chinês: confira as previsões para o mês de setembro

O Rato é curioso por natureza e hábil por enfrentar desafios e dificuldades que surgem em seu caminho. Devido à objetividade do Galo, você poderá ser muito eficiente em suas tarefas neste mês.

O Búfalo age, na maioria das vezes, com calma e bom senso. Geralmente é conservador e busca ser naturalmente independente. Em setembro, você poderá se beneficiar da energia de comando e controle que o Galo proporciona. Com isso, suas escolhas e ações serão facilitadas.

O nativo de Dragão tem muita vitalidade e uma forma de viver extravagante. Ele se coloca com certa altivez nos processos ordinários. Como o Dragão desempenha bem o papel de comando, você não terá dificuldade em tomar as decisões necessárias. No caso, apenas equilibre essa energia.

Considerado um dos mais afortunados signos, o Coelho tem uma graciosidade natural na conduta e no modo de ação. Traz, na maioria das vezes, um julgamento sensato das coisas mais cotidianas. Por isso, a diplomacia nele é evidente. Ao longo deste mês, o signo do Galo irá lhe proporcionar uma dose extra de determinação e facilidade de resolução.

Serpente

A Serpente é o signo do filósofo. Com sua astúcia, esse nativo é um pensador profundo. Tem a sabedoria inata e conserva sua presença de espírito até nos momentos desafiadores. Devido à natureza astuta e perceptiva da Serpente, a sua energia logo se encaminhará para orientar todos que estiverem em seu caminho, incluindo o nativo.

Cavalo

A aventura empolga o Cavalo a viver com mais liberdade e prazer. Por vezes, pode parecer egocêntrico pelas escolhas e pela autoconfiança em agir de acordo com as suas inclinações. Neste mês, use o elemento metal do signo do Galo para direcionar o seu caminho e colocar disciplina naquilo que pretende realizar.

O nativo de Cabra deverá ser mais eficiente e racional para encarar as situações cotidianas (Imagem: ClassicVector | Shutterstock)

Cabra A Cabra é um signo que se apresenta com integridade e sinceridade. Consegue o que quer sem recorrer à força. A resposta emocional, na maioria das vezes, prevalece em suas ações. O nativo da Cabra pode ser muito emocional quando percebe que sua casca interna e externa não está em consonância com suas expectativas. Logo, deverá seguir um modo mais eficiente e racional para encarar essas dinâmicas. Macaco O Macaco é o signo do inventor. É um nativo que tem facilidade de improvisar quando algum desafio se apresenta. Ainda, sabe usar recursos inovadores pela sua habilidade natural. Neste mês, não deixe que o seu modo de ação seja muito metódico e automático. Para isso, cultive e estimule a criatividade. Galo Pela sua altivez marcada em seu território, o Galo aparenta ser um herói impávido. Isso porque ele precisa se sentir seguro em seu território. Como este é o mês do ano mais intenso energeticamente para os nativos do Galo, as suas percepções físicas e emocionais estarão mais sensíveis.