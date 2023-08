Signo de Virgem: confira as tendências para o mês de setembro

Neste mês, você ainda viverá encerramentos confusos no setor afetivo. Haverá a tendência a lidar novamente com situações que pareciam resolvidas, mas que ressurgiram para serem finalizadas da melhor maneira possível. Além disso, você irá se deparar com acontecimentos que te conectam às sensações de insegurança, te levando a se fechar. Portanto, para que possa compreender tudo isso e encontrar o equilíbrio necessário, procure se dedicar mais ao autoconhecimento e às práticas espirituais.

O momento será favorável para a vida financeira (Imagem: Allexxandar | Shutterstock)

Período favorável na vida financeira

Ao longo de setembro, você terá bastante determinação para buscar estabilidade financeira. No início do mês, contudo, procure ter mais cautela com as suas ações. Isso porque tenderá a agir de maneira impulsiva ou se confundir com algo ilusório. Por volta da metade do mês, o cenário mudará. O momento será favorável para aumentar os seus recursos, bem como para fortalecer as atitudes que geram segurança material. Por fim, caso tenha maturidade e conhecimento, a fase também será propícia para colocar seus planos em prática e se aventurar por novos caminhos.