4 peças coringas para montar looks para festivais de música

Os festivais de música estão em alta no momento, principalmente após a pandemia causada pelo vírus da COVID-19. Somente no estado de São Paulo, já foram mais de 10 eventos dedicados ao gênero, e o segundo semestre do ano promete ser ainda mais agitado. Isso é uma alegria para os brasileiros que amam música, mas também gostam de aproveitar estas comemorações para expor todo o seu estilo e explorar looks diferentes dos convencionais.

1. Blusas com recortes

Para quem quer sair do básico de uma forma discreta, uma tendência muito divertida são os recortes. Eles podem aparecer em qualquer tipo de peça, mas o destaque fica para os croppeds. Esses detalhes vazados acabam garantindo ao look um toque de modernidade, que equilibra super bem com calças mais larguinhas e saias. Nos pés, o bom e velho coturno é um acerto garantido.

2. Blusas transparentes

O tule é um tecido perfeito para mesclar ousadia e estiloso. Graças a sua transparência, combina tanto para o dia como para a noite, e promete deixar qualquer composição mais chamativa. Seja preto, com brilho ou até estampado, é um elemento coringa para compor looks de festivais fashionistas.