4 dicas para secar o cabelo corretamente e evitar danos aos fios

Utilizar o secador ou escova secadora para evitar dormir com o cabelo molhado ou devido à pressa de sair de casa, são situações frequentes que levam as pessoas a optarem por esses dispositivos elétricos. No entanto, o que a maioria não sabe é que esse momento requer certas técnicas para prevenir danos à saúde e à aparência dos fios, tanto a curto quanto a longo prazo.

“Falando do secador, o que mais vejo é as pessoas simplesmente jogando o jato de ar sem direcionamento nenhum. Isso pode causar a quebra, o ressecamento e o surgimento de frizz. Já com a escova secadora, o erro mais comum é usar o acessório ainda com o cabelo ainda encharcado, o que compromete todo o resultado e a saúde dos fios”, diz Thiago Martins, hair stylist parceiro de Vertix, empresa de produtos profissionais, como elétricos, escovas e pentes, tesouras e acessórios para cabelos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Acertando algumas questões no manuseio e na hora da secagem em si, é possível criar uma barreira protetora que blinda as cutículas capilares e trazem o melhor aspecto para os fios. Confira as principais dicas do hair stylist para conseguir este resultado!