4 dicas para usar lingerie no look do The Town

Além das passarelas, o estilo também pode ser usado para compor looks em grandes eventos como The Town, festival de música, cultura e arte de São Paulo, dos mesmos criadores do Rock In Rio, que acontece nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro.

1. Invista no slip dress (vestido-camisola)

Camisola cabe fora de casa, sim! Se antes o slip dress, conhecido como vestido-camisola, era usado para proteger a pele, por ser feito de seda ou cetim, nos anos 90 e 2000, a top model Kate Moss trouxe a peça como destaque em premiações e tapetes vermelhos de Hollywood.

Não à toa, a influência vem do século 20, com o movimento sufragista que pedia, entre outras coisas, por roupas mais confortáveis e leves que os corsets usados à época. “O slip dress tornou-se a peça favorita de muitas pessoas por sua versatilidade de combinação, além de ser megaconfortável por ser feita de seda ou cetim, o que permite movimentos mais livres. As combinações da peça podem variar de sofisticadas às mais casuais, combinando com tênis, saltos, coturnos e sapatilhas”, conta a estilista.

2. Utilize o sutiã à mostra com regata branca

As regatas voltaram com força total durante o desfile de outono-inverno 2022/2023 da Prada, além de aparecer nas passarelas da Loewe e da Bottega Veneta. “As regatas podem ser peças-chaves se bem compostas com o look, principalmente para um festival de música onde podemos usar toda nossa criatividade. Para deixar a regata mais descolada, os detalhes do sutiã aparecendo valorizam a peça e deixam o look mais jovem, perfeito para usar com um short, mom jeans ou saia”, ressalta Letícia Correia.

Blusa tule permite variações sofisticadas (Imagem: Julia2485 | Shutterstock) 3. Aproveite a blusa de tule A blusa de tule tornou-se uma peça coringa no guarda-roupa. O item permite variações do sofisticado ao descolado, podendo ser usado com peças jeans. “A blusa de tule é uma peça delicada que, combinada com sutiãs de renda, fica ainda mais feminina e pode ser combinada com diversas peças, como vestidos, saias e camisetas”, ressalta a fundadora da AVA. 4. Combine a lingerie com calça de cintura alta Um clássico do guarda-roupa feminino, a calça cintura alta pode compor looks sofisticados, casuais aos mais modernos. “Outra forma de usar a lingerie é compor a peça com uma calça cintura alta com uma blusa leve aberta, deixando o sutiã à mostra, com um corselet ou um kimono. A calça de alfaiataria vai deixar o look mais leve e confortável, já a calça jeans vai deixar o look moderno e casual”, finaliza Letícia Correia.