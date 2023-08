Veja o que o tarot revela para cada signo em setembro

No trabalho, as cartas falam sobre cortes energéticos para este nativo. Logo, Libra deverá focar na ação e movimento. Deverá avançar, deixar para trás o que não está funcionando e concentrar-se naquilo que realmente deseja, tanto em termos de trabalho quanto de relacionamentos.

Abrir o coração para os outros será essencial, assim como encerrar ciclos com relacionamentos antigos, mesmo que isso exija paciência. A energia de Libra poderá estar um pouco mais lenta neste mês, portanto, não adiantará ficar correndo atrás.

Setembro será um ótimo período para os nativos de Escorpião. No trabalho, as cartas revelam que haverá a presença de uma energia positiva de sucesso, parceria, fartura e prosperidade. Além disso, neste mês, os escorpianos precisarão se arriscar mais para fazer as coisas darem certo.

No amor, também haverá novas oportunidades e crescimento nas relações. Contudo, é recomendado não insistir em relacionamentos que você sabe que não dará certo. Se você está em uma relação que não está funcionando, as cartas indicam que persistir não trará melhoras. Em vez disso, é sugerido seguir em frente e buscar novas oportunidades e romances.

O mês de setembro será propício para sair, aproveitar festas, celebrar e curtir bons momentos (Imagem: Art.Talya | Shutterstock)

Sagitário

Para os sagitarianos, o mês de setembro será de boas oportunidades no campo profissional. Haverá a possibilidade de novas propostas de trabalhos e parcerias, crescimento profissional, chances de receber bônus e começar novas jornadas.

No amor, o cenário será igualmente positivo para Sagitário. No entanto, o foco não estará tanto em compromissos fixos, mas em desfrutar da vida social. O mês será propício para sair, aproveitar festas, celebrar e curtir bons momentos. Esses nativos também irão experimentar um período favorável para estabelecer e fortalecer conexões com amigos, familiares e novos relacionamentos.

Capricórnio

No aspecto financeiro, o mês de setembro trará oportunidades bastante positivas para o ganho de dinheiro. A energia estará direcionada para resultados positivos, incluindo a possibilidade de viagens. Os capricornianos demonstrarão grande dedicação ao trabalho, e o mês será marcado por um esforço adicional, que trará frutos valiosos.

No âmbito espiritual, haverá a perspectiva de novos relacionamentos saudáveis e a resolução de conflitos em relacionamentos existentes. O período será propício para considerar a possibilidade de ter filhos ou o surgimento de novas oportunidades de crescimento e expansão. O amor também trará novas perspectivas emocionais para os capricornianos.

Aquário

No mês de setembro, haverá uma dinâmica semelhante tanto na área profissional quanto nos relacionamentos. Na esfera do trabalho, será possível que as máscaras caiam entre as pessoas com quem você colabora, levando ao rompimento de laços com aqueles que já não são benéficos ou que agem com falsidade. Será necessário manter-se atento em relação às pessoas ao seu redor.

No âmbito dos relacionamentos, também poderá ocorrer a revelação de mistérios e o rompimento de laços. Será preciso ter cautela com as pessoas com as quais você se relaciona, pois haverá uma tendência para que as máscaras se desfaçam e os relacionamentos se encerrem. Nesse cenário, seguir sua intuição e estar atento aos sinais que o universo apresenta será crucial.

Peixes

Para os piscianos, o cenário profissional trará um clima de celebração e festividade. Será o momento de deixar para trás o que não lhe serve mais nessa área. Você deverá começar a celebrar, aproveitar e curtir mais a vida, ao invés de se dedicar apenas ao trabalho. Será a hora de buscar uma maior felicidade para si.

Em setembro, os nativos de Peixes demonstrarão grande sentimentalismo e sensibilidade. Na esfera dos relacionamentos, a introspecção será marcante. Este será o momento de refletir sobre desejos para o futuro. Às vezes, é mais benéfico ficar sozinho do que estar em uma companhia que não é satisfatória. Além disso, é aconselhável evitar o retorno a relacionamentos passados, uma vez que existe uma forte probabilidade de que essas situações retornem ao signo de Peixes durante setembro.

Por Victor Valentim

Tarólogo e astrólogo. Trabalha com Feng Shui, simpatias e encantamento. Entrega o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída.