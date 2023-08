8 profissões ideais para o signo de Virgem

As pessoas de Virgem são movidas pelo trabalho e dão grande importância para esse setor da vida. “O símbolo desse signo é uma virgem carregando feixes de grãos nas mãos. Os feixes representam a sabedoria colhida nos campos da experiência. Os virginianos são meticulosos no trabalho, prestam muita atenção aos detalhes e fazem as coisas de maneira cuidadosa e eficiente”, diz a astróloga Tânia Gori. No entanto, precisam aprender a equilibrar a mente brilhante com a sabedoria para lidar com as outras áreas da vida.

Além disso, Virgem é o segundo representante da tríade de Terra, sendo que sua missão é aperfeiçoar a matéria. “É o signo que rege o servir, a rotina, o trabalho que nos sustenta, a saúde e todas as coisas práticas da vida. No corpo físico, ele rege os intestinos”, esclarece a astróloga Thaís Mariano. Sendo assim, as profissões que mais se alinham com esse signo são:

Farmacêutico;

Nutricionista;

Profissional de limpeza e organização;

Bibliotecário;

Prestador de serviço em geral;

Sanitarista e inspetor de saúde;

Revisor e supervisor;

Professor de Português.

Segundo Thaís Mariano, essas profissões ajudam os virginianos, assim como aqueles que têm Virgem ou Mercúrio no Mapa Astral, a equilibrar o excesso de energia e a utilizar as habilidades de maneira produtiva e construtiva.