5 erros de maquiagem que fazem você parecer mais velha

Ao envelhecer, os lábios perdem definição e volume. Você precisa de um batom que devolva esses requisitos. Ou seja, fuja dos batons escuros, opte por tons rosados e um gloss para dar volume. Evite usar batom líquido porque ele enaltece o chamado efeito “código de barras” dos lábios.

Aplicar lápis nos olhos requer atenção especial para evitar resultados indesejados. Um traço apenas nas pálpebras inferiores, por exemplo, faz os olhos parecerem menores. O recomendado é direcionar o foco para o delineado na região superior dos olhos, proporcionando assim um olhar mais harmônico.

Evite exageros na hora de utilizar o blush (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

4. Usar blush no tom errado

Utilizar o blush errado pode comprometer a maquiagem. Existem várias cores e tons de blush, desde os mais rosados aos mais terrosos. Procure saber qual cor combina mais com você e evite exageros, pois isso pode criar uma aparência indesejada.

5. Preencher errado as sobrancelhas

Com o passar dos anos, as sobrancelhas podem ficar mais ralas ou não crescerem mais. Por isso, é interessante preenchê-las com lápis ou sombra, no mesmo tom da cor dos fios, evitando exagero para não ficar muito artificial. Também pode ser feito a técnica de henna com um profissional, dessa forma o efeito dura mais.

Por Bruna Zanin