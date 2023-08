5 curiosidades sobre a mulher do signo de Peixes

As piscianas são encantadoras e experienciam o mundo com um sexto sentido único

As piscianas são reconhecidas por sua empatia, generosidade e conexão com suas emoções. “Sendo Peixes o último signo do zodíaco, ele traz a representação da totalidade, o final de um caminho humano em que se busca a transcendência, a conexão com o absoluto, a fusão com tudo que existe, com atributos muito elevados. Representa a unidade em que os extremos se encontram”, explica a astróloga Thaís Mariano.

O signo de Peixes é representado por um par de peixes e associado ao elemento água. É o décimo segundo e último signo do zodíaco. É regido pelo planeta Netuno, com uma co-regência do planeta Júpiter, governando a Casa 12 no Mapa Astral. O elemento associado aos piscianos é a água. Suas pedras representativas incluem ametista, lápis-lazuli e água-marinha. Os aromas que os envolvem são erva-doce e lótus, e o número 2 é considerado como seu número da sorte.

1. Ouvinte empática

As mulheres de Peixes são pessoas empáticas que não podem evitar absorver as emoções de quem está ao seu redor. Elas são algumas das melhores companheiras que alguém poderia desejar, porque conseguem perceber como alguém querido está se sentindo. “Gentil e compassiva, possui o arquétipo da sereia que encanta com toda a doçura e charme, com seus dons místicos e seus silêncios cheios de significado”, explica Thaís.

2. Emocionais

Embora as emoções sejam um aspecto normal do que somos como pessoas, as mulheres de Peixes as vivenciam em um nível muito mais profundo. As piscianas tendem a experimentar emoções intensas no calor do momento, pois como todos os signos de água, é orientado emocionalmente e sente tudo intensamente. Por esse motivo, conseguem comunicar suas emoções de maneira madura, porque estão plenamente conscientes de seus sentimentos.

“Quando encontra o equilíbrio e se dedica ao caminho de autoconhecimento, consegue encontrar em sua imensa sensibilidade toda a força e potência. É capaz de grandes e amorosos feitos a favor de si e do outro”, complementa Thaís Mariano.

3. São muito criativas e românticas

A criatividade de uma mulher de Peixes é caracterizada pela singularidade e imaginação. Elas têm uma visão ilimitada e possui uma inclinação artística que a destaca em profissões onde pode usá-la, além de se apaixonarem em hobbies que despertam essa natureza criativa.

Elas podem se perder em fantasias durante esse processo. “Fantasiam, criam histórias e acreditam nelas pela dificuldade de lidar com as questões duras e difíceis da vida. São escapistas; a lógica deles é difícil de ser compreendida, é como se vivessem em outra realidade”, comenta Thaís Mariano.

Um fator que contribui na expressão artística destas mulheres, é a proximidade com o romantismo. Elas acreditam em gestos amorosos, cartas e demonstrações de carinho. “São eternos apaixonados, gostam de estar em relações em que encontram toda a magia que buscam e estão sempre prontos para fazer de tudo pela pessoa amada”, conclui astróloga Thaís Mariano.