Veja os 3 signos mais bagunceiros e os mais organizados do zodíaco

Se você gosta de manter a casa arrumada, e não quer dividir o teto com alguém que deixa tudo espalhado e bagunçado, a Astrologia pode te ajudar. Isso porque os astros podem interferir na questão da organização, e conhecer essa característica tão importante dos nativos pode ajudar a melhorar a convivência.

A seguir, veja quais são os signos mais bagunceiros e, para equilibrar, os mais organizados do zodíaco!

Signos mais bagunceiros

1. Sagitário

Sagitário é festeiro e não costuma ficar muito tempo em casa. Com isso, a bagunça dele não é especificamente no lar, mas na rua. Esse nativo adora viajar, se aventurar, curtir com os amigos e festejar. É um signo ligado à liberdade e à “muvuca”. É o rei da bagunça. Logo, ele está sempre preparado para sair de casa e ir para a farra.