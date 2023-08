Influencer Poliana Rocha ousa em sessão de massagem; veja foto

Influenciadora digital, esposa do sertanejo Leonardo e sogra da influencer Virginia Fonseca, Poliana Rocha compartilhou nas redes sociais um registro ousado antes de receber um tratamento estético corporal com massagem.



No Instagram, a influencer de 46 anos postou para os 8,5 milhões de seguidores uma foto na qual aparece nua, coberta apenas por uma tolha na parte da frente, ao lado das esteticistas. O clique, no qual Poliana ressalta as pernas na pose, foi partilhado junto com a legenda "meu momento".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine