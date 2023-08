Horóscopo semanal: previsão dos signos de 28 de agosto a 03 de setembro de 2023

Previsão da semana para o signo de Virgem (Imagem: Meggi | Shutterstock)

Apesar do Sol em Virgem e da superação de um período de encerramentos, você poderá se deparar com bloqueios e desafios que te impedem de fazer as coisas da maneira que deseja. Procure não desanimar diante de tais dificuldades.

Use este momento para reavaliar o que realmente quer e para agir de forma mais organizada e realista. Desse modo, colherá bons resultados. No setor financeiro, haverá muita energia para batalhar por sua independência e conquistar o conforto e a segurança que almeja. Porém, você tenderá a cair em enganos e gastar de maneira impulsiva.

Libra

Você passará por uma fase de finalizações. Será o momento de assimilar tudo o que viveu no último ano, o que aprendeu com as situações e o que deve encerrar. O período também será ideal para organizar e tomar consciência dos seus medos e fantasmas internos. Mesmo que tudo pareça um tanto confuso no começo, com empenho e disciplina, você poderá colher bons resultados. Ainda nestes dias, você terá muita energia para ir em busca do que deseja. Por outro lado, poderá não ter clareza para direcionar o seu foco. Portanto, evite agir por impulso.

Escorpião

Será o momento de mergulhar em si, enfrentando seus fantasmas e medos mais profundos. Além disso, será preciso reconhecer os desafios superados, percebendo como dirigiu essas experiências e o que aprendeu com elas. Os dias serão um tanto tumultuados e confusos. Contudo, procure não fugir do que tem aflorado e busque a espiritualidade e a terapia como maneiras de fortalecimento. Por fim, os movimentos em grupo continuarão. Você poderá se deparar com certos bloqueios e limitações. Será uma etapa importante para contribuir com o bem-estar coletivo.

Sagitário

Haverá a possibilidade de lidar com mais demandas familiares, o que irá conflitar com as suas obrigações profissionais e causar tensões. Apesar do seu vínculo com a carreira, as necessidades da vida pessoal também precisarão ser atendidas. Portanto, busque encontrar o equilíbrio entre esses dois setores.

Além disso, tenha cuidado com a tendência a reclamar demais, deixando o ambiente ainda mais desafiador. Você poderá se enganar com facilidade e agir motivado(a) por medos, inseguranças e confusões internas. Logo, atente-se a tais questões e, para evitar desentendimentos, procure controlar a forma como age e se expressa.

Capricórnio